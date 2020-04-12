السماح للمولات مساحة أكثر من 200 متر مربع بالبيع المباشر

قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين، الدكتور طارق الحموري، السماح لمحلات بيع المواد الغذائية التي تزيد مساحتها على 200 متر مربع بالبيع المباشر للمواطنين، اعتبارا من يوم غد الاثنين وفقا أحكام وشروط تضمن السلامة العامة.

وقال الحموري، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن القرار جاء بهدف تمكين المواطنين من شراء احتياجاتهم من المواد التموينية والتسهيل عليهم وتقليل الازدحامات في المحلات التجارية التي تعمل حاليا، وكذلك في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك الذي يشهد عادة ارتفاعا في الطلب على مختلف السلع الغذائية.

وجاء القرار بعد موافقة فريق استمرارية العمل ولجنة الأوبئة والصحة العامة بما يضمن توفير السلع للمواطنين والتسهيل عليهم مع الالتزام التام بإجراءات التقيد بالصحة والسلامة العامة وباشتراطات الدليل (5) والمتضمن إجراءات العمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا والملزم تطبيقها في المراكز التّجاريّة والسّوبر ماركت الخاصّة ببيع المواد التموينية والتي تزيد مساحتها على 200 متر مربع، وكذلك الالتزام بما جاء في الدليل (6) من إجراءات العمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية المتّبعة للحد من انتشار الفيروس. وقال الحموري إنه وبموجب القرار يسمح لتلك المحلات بالعمل والبيع المباشر للمواطنين اعتبارا من العاشرة صباحا ولغاية السادسة مساء، بحيث يتم تنظيم عملية دخول المواطنين وفقا لمساحة هذه المحلات والسماح بالتواجد داخلها بواقع مواطن واحد لكل 40 مترا مربعا، أي اذا كانت مساحة المحل 400 متر مربع، يسمح بتواجد 10 مواطنين بنفس الوقت فقط.

وسيتم الطلب من هذه المحلات التجارية التقيد بالإجراءات اللازمة لضمان السلامة العامة والتي تشمل طواقم العاملين ومساحات التسوق وعمليات التعقيم واستخدام مستلزمات الصحة والسلامة العامة.

وأكد وزير الصناعة والتجارة أن على هذه المحلات التعهد باستمرار عمل التوصيل المنزلي من خلال المبيعات الالكترونية من السادسة صباحا وحتى السادسة مساء وعلى النحو التالي: 20 بالمئة من مجمل المبيعات عند الافتتاح. 25 بالمئة خلال اسبوع من الافتتاح، و35 بالمئة خلال شهر من الافتتاح.

وأكد الحموري أن فريق وزارة الصناعة والتجارة والتموين سيقوم بالتدقيق على التقيد بالالتزام بالنسب المذكورة اعلاه وكذلك التقيد باشتراطات الوقاية والسلامة الصحية الصادرة عن فريق استمرارية العمل.

وقال، ان المولات مصرح لها فقط بفتح البقالات التي تبيع المواد الغذائية فقط ولم يتم السماح لها بفتح باقي المحلات داخلها على أن يكون الدخول إليها من البوابات الخاصة ببيع المواد التموينية فقط.

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