تغيير اسم مسلسل النجمة يسرا الرمضاني بناء لرغبة الخلايجة

غيّر صناع أحدث مسلسلات الممثلة المصرية “يسرا” اسمه، وذلك مع اقتراب عرضه في شهر رمضان، بسبب دول الخليج.

وأصبح المسلسل يحمل اسم “خيانة عهد”، بدلا من اسمه الأول “دهب عيرة”، وذلك بسبب عرضه على إحدى قنوات تلفزيون دبي.

وجاء تغيير اسم المسلسل، لأن كلمة “عيرة” غير مناسبة وغير لائقة في دول الخليج، ولها معنى آخر بخلاف المعنى المعتاد بين المصريين، بحسب صحيفة “اليوم السابع” المصرية.

وسيعرض مسلسل “خيانة عهد” على فضائية “الحياة” المصرية كذلك، التي بدأت في إذاعة إعلانه الترويجي، الجمعة.

ويشارك في بطولة مسلسل “خيانة عهد”، “حلا شيحة”، و”جومانا مراد”، و”عبير صبرى”، و”هنادي مهنى”، و”خالد أنور”، وهو من تأليف “أحمد عادل” و”أمين جمال”، ومن إخرج “سامح عبد‏العزيز”.

ويمثّل المسلسل عودة “يسرا” للدراما التلفزيونية بعد غياب عام، منذ أن قدمت مسلسل “لدينا أقوال أخرى” في رمضان 2018.

وبذلك ينضم مسلسل “يسرا” إلى قائمة المسلسلات التي تأكد عرضها في موسم رمضان 2020، رغم فرض حظر التجوال المفروضة حاليا بسبب فيروس “كورونا” المستجد، ومنها “بـ100 وش” من بطولة “نيللي كريم”، و”فالنتينو” لـ”عادل إمام”، و”الاختيار” لـ”أمير كرارة”، و”البرنس” من بطولة “محمد رمضان”، “وسكر زيادة” من بطولة “نادية الجندي” و”نبيلة عبيد”.

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