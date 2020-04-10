ضبط مصنع يمارس عمله وبداخله 25 عاملا في ماركا بعمان

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه واثناء قيام الدوريات العاملة ضمن اقليم العاصمة بجولات لمراقبة وضبط كافة المخالفات المرتبطة بالحظر الشامل ، وفي منطقة ماركا جرى ضبط احد المصانع يمارس عمله وبداخله 25 عاملا.

واضاف انه جرى ضبط كافة الاشخاص الموجودين داخل المصنع وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وبحق المصنع لمخالفته اوامر الحظر الشامل.

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