تفاءلوا.. لا إصابات بكورونا في اربد لليوم السادس على التوالي

اربد – قال عضو لجنة الاوبئة، مسؤول ملف كورونا في اربد وائل الهياجنة ان محافظة اربد لغاية الان لم تسجل اية اصابة جديدة بجائحة كورونا المستجد.

واضاف الهياجنة، ليومية الغد، انه لليوم السادس على التوالي خلت المحافظة من اية اصابات بانتظار نتائج الفحصوصات من العينات التي تجمعها خلال الساعات المقبلة.

واكد الهياجنة ان فرق الاستقصاء الوبائي ستقوم اليوم بجمع المزيد من العينات في جميع مناطق محافظة اربد، لافتا الى ان نسبة التزام المواطنين داخل منازلهم كانت مرتفعة، مما سيساعد فرق الاستقصاء على اخذ المزيد من العينات.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة