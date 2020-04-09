مسلسل سعودي عن “حميمية” يهود الكويت يثير ضجة قبل عرضه برمضان

القت ازمة انتشار فيروس كورونا بالدول العربية، بظلالها على الانتاجات التلفزيونية العربية المخصصة لشهر رمضان الذي سيبدأ بعد أسبوعين، والذي يعتبر اهم المواسم لعرض الانتاجات التلفزيونية، حيث ادت الازمة الى الغاء عدد من هذه المسلسلات والتسبب بخسارة تقدر بمئات ملايين الدولارات لشركات الإنتاج الخاصة والحكومية.

من بين المسلسلات التي استكمل تصويرها لرمضان، مسلسل “أم هارون” الذي اثار الفيديو الترويجي الأول له ضجة كبيرة في العالم العربي عموما، وفي الكويت خصوصا، لأنه يتحدث عن العلاقات الاجتماعية الحميمة التي سادت بين المسلمين واليهود في سنوات الأربعين في الكويت، قبل سنوات قليلة من إقامة دولة إسرائيل.

مسلسل “ام هارون” من انتاج قناة “ام بي سي” المملوكة من السعودية وهو من إخراج محمد العدل وتأليف محمد وعلي شمس، بمشاركة عدد من الممثلين الكويتيين والسعوديين، وتجسد شخصية البطولة أم هارون الممثلة الكويتيه الكبيرة حياة الفهد والتي تجسد دور امرأة تعاني الكثير من المتاعب بسبب ديانتها اليهودية.

الفيديو الترويجي للمسلسل اثار ردود فعل غاضبة واستياء واسع جدا بمواقع التواصل بالعالم العربي عموما ودول الخليج خصوصا، والذين بدورهم تسائلوا عن هدف السعودية من انتاج المسلسل وعلاقته بمساعي تقارب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع إسرائيل.