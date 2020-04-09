جابر يعلن اليوم الخميس وفاة واحدة وشفاء 11 حالة مقابل 14 إصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن إلى 372

عمان 9 نيسان (بترا) – اعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر عن تسجيل 14 اصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة اليوم الخميس ليرتفع عدد الحالات الاجمالي الى 372 .

كما اعلن وزير الصحة عن تسجيل حالة وفاة جديدة اليوم لاحد المصابين في مستشفى الامير حمزة وعمره 69 عاما مقدما التعازي بوفاته “وهو فقيد لنا جميعا” مثلما اعلن عن شفاء 11 حالة 9 منها من مستشفى حمزة وحالتان من مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي .

واشار الى ان الحالات الجديدة اليوم توزعت على حالتين لمخالطين لابيهم المصاب و3 حالات من عائلة واحدة مخالطين لابيهم المصاب وحالة مخالطة لابنتهم المصابة و 4 حالات من عائلة واحدة احدهم من الجنسية الاوغندية وجميعهم مخالطين للابن المصاب بمستشفى الامير حمزة .

كما توزعت الحالات على حالتين لمصابين غير معروف مصدر العدوى وهما يعملان بمكان واحد ويتم فحص مخالطيهم بشكل دقيق، وحالة قادمة من دبي وتم الحجر عليها في الخدمات الطبية لمدة 14 يوما وتم فحصها واكتشاف اصابته.

واعلن وزير الصحة، انه سيتم غدًا البدء بإجراء فحوصات عشوائية في بعض احياء عمان الشرقية والمخيمات، مثلما سيتم غدا استكمال الفحوصات بمحافظات الجنوب، مؤكدا أن نتيجة الفحوصات التي اخذت بمحافظة معان عشوائيًا كانت سليمة 100 بالمائة وكذلك نحو 50 عينة من العقبة جميعها سليمة.

وقال الدكتور جابر، أن المستشفيات الخاصة لها برتوكول واضح في التعامل مع اصابات كورونا، مشيرا الى ان المستشفيات تعالج مرضى، واذا ظهرت حالة يقوم المستشفى بإبلاغ الصحة فورا “ونقوم بعزل المخالطين وتعقيم المنطقة وفحص المخالطين وعمل الحجر الصحي عليهم، اما اذا ظهرت اكثر من حالة كما حدث مع احد المستشفيات الخاصة بعمان بظهور 3 حالات كان يجب منع الاخرين وتطهير المستشفى وفحص جميع العاملين في المستشفى”، مؤكدا انه لم تكن هناك اصابات وان جميع المخالطين سيخضعون للحجر الصحي.

واشار الى انه سيتم البدء هذه الليلة بتطهير المستشفى ليعود المستشفى للعمل صباح السبت، مؤكدا ” لا نستطيع اغلاق جميع المستشفيات لكونها تستقبل حالات ولكن هناك اجراءات لسلامة العاملين والمرضى وليس عيبًا أن تكون هناك اصابات، لاننا في فترة وباء”.

واكد وزير الصحة، ان الشعب الواعي سينتصر حتى لو عنده مليون اصابة والشعب غير الواعي، حتى لو عنده حالة واحدة، سيتفشى عنده الوباء ويفشل “ونحن شعب واع وسننتصر بإذن الله”.

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