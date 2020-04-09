بوريس جونسون يغادر غرفة العناية المركزة وسيخضع للفحص أثناء المرحلة الأولية من تماثله للشفاء

غادر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وحدة العناية المركزة بمستشفى “سانت توماس”، وفقا لما أفاد به المتحدث باسمه اليوم الخميس.

ونقلت وكالة “رويترز” عن الناطق باسم جونسون قوله إن “رئيس الوزراء نقل هذا المساء من وحدة العناية المركزة إلى جناح العلاج،حيث سيخضع للفحص أثناء المرحلة الأولية من تماثله للشفاء”.

وكان جونسون قد دخل المستشفى بسبب إصابته بفيروس كورونا. وتم نقله إلى العناية المركزة الاثنين على إثر تدهور حالته الصحية.

وأكد مكتب جونسون في وقت سابق أن رئيس الوزراء لم يفقد وعيه أثناء خضوعه للعناية المركزة، فيما تم تكليف وزير الخارجية دومينيك راب بأداء مهامه مؤقتا.