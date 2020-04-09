بعد اكتشاف جثة والدته.. العثور على جثة ابن حفيدة روبرت كينيدي

أفادت قناة CNN، بأن مجموعة من الغواصين تمكنت من العثور على جثة جدعون ماكين، ابن حفيدة السناتور الأمريكي الراحل روبرت كينيدي.

وذكرت القناة، أنه تم العثور على جثة الطفل يوم امس الأربعاء في خليج تشيزابيك.

واختفى جدعون البالغ من العمر ثماني سنوات مع والدته مايف كينيدي تاونسند ماكين البالغة من العمر 41 عاما، في 2 أبريل.

ووفقا لصحيفة “واشنطن بوست”، استقل الصبي ووالدته قاربا لإخراج كرة سقطت في الماء أثناء اللعب في فناء منزلهما الواقع على الشاطئ، لكن الرياح حملت القارب إلى خليج مفتوح، بعيدا عن الساحل، ولم يتمكنا من العودة.

وفي يوم 3 أبريل، تم العثور على القارب مقلوبا على بعد عدة كيلومترات من منزل العائلة. وفي اليوم التالي، تم وقف عملية البحث والإنقاذ، واعتبرتهما السلطات من الأموات.

وفي 6 أبريل، تم العثور على جثة الأم بالقرب من أحد شواطئ خليج تشيزابيك.