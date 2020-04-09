جابر يعلن اليوم الخميس وفاة واحدة وشفاء 11 حالة مقابل 14 إصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن إلى 372
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جرينتش+2 09:11
بعد اكتشاف جثة والدته.. العثور على جثة ابن حفيدة روبرت كينيدي

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