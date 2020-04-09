اين الضمبر الوطني؟ ضبط 4 معامل تصنع كمامات مزورة من القماش

ضبطت فرق الرقابة والتفتيش التابعة لمؤسسة العامة للغذاء والدواء 4 معامل تقوم بتصنيع الكمامات غير الطبية من قماش الملابس، وضبط بحوزتها 26000 كمامة قماش مصنعة، وماكنات خياطة استخدمت في التصنيع، تمت مصادرتها واغلاق هذه المشاغل بالشمع الاحمر.

واشار مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، في بيان، اليوم الخميس، إلى انه تم ضبط 7 اشخاص يروجون لكمامات قماش “غير طبية” ومواد تعقيم وتطهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما تم ضبط كمية من كمامات القماش والمطهرات المغشوشة ومصادرتها. كما تمكنت فرق المؤسسة من ضبط معمل للمعقمات والمطهرات يعمل دون ترخيص ويستخدم عبوات تحمل ماركات عالمية لتعبئة هذه المواد غير الامنة، وتم مصادرة كامل الكميات والتي قدرت بحوالي 300 لتر وعدد كبير من العبوات المستخدمة لذلك وتم اغلاق المشغل بالشمع الاحمر. وقامت المؤسسة بإحالة جميع المتورطين في هذه التجاوزات الى الادعاء العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

واضاف البيان، ان فرق المؤسسة قامت بتنفيذ 149 زيارة تفتيشية؛ نتج عنها توجيه 87 انذارا، وايقاف 5 مؤسسات غذائية عن العمل، واغلاق مؤسستين لمخالفتهم نصوص قانون الغذاء، كما تم ايضا الكشف على 21 صيدلية للتأكد من التزامهم بالمعايير الفنية المنصوص عليها في قانون الدواء.

وأهابت المؤسسة انه في حال وجود اية شكاوى او ملاحظات عدم التردد والاتصال مباشرة على واتس اب المؤسسة رقم 0795632000 أو على رقم شكاوي المؤسسة المجاني 117114 أو على موقع المؤسسة الخاص على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى مدار الساعة.

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