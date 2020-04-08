انخفاض طفيف على الحرارة اليوم وغدا وكتلة هوائية باردة الجمعة

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة نهار اليوم، وتكون الأجواء باردة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول ودافئة في باقي المناطق، فيما تظهر كميات من الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الأجواء باردة نسبيا ليلا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ غدا انخفاض قليل آخر على الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 3 إلى 5 درجات، مع بقاء الأجواء باردة نسبيا في المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر كميات من الغيوم المنخفضة، مع فرصة أثناء النهار لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتأثر المملكة الجمعة بكتلة هوائية باردة ورطبة، وتوالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح الأجواء باردة وغائمة جزئيا الى غائمة أحياناً وتسقط زخات من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 18 – 7 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 13 – 5، وفي مرتفعات الشراة 15 – 6، وفي مناطق البادية 24 – 10، وفي مناطق السهول 18 – 8، وفي الأغوار الشمالية 24 – 11، والأغوار الجنوبية 26 – 16، والبحر الميت 27 – 14، وخليج العقبة 27 – 16 درجة مئوية.

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