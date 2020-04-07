وزارة الصحة توضح فحوى محادثة بين الوزير ومالك (فارمسي ون)

أوضحت وزارة الصحة في بيان لها بناء فحوى المعلومات الواردة من قبل السيد امجد العريان مالك مستودعات ادوية يوم امس لدى وزير الاعلام والتي جاءت قبل المؤتمر الصحفي بخمس دقائق، حول الإجراءات التي قام بها العريان عند اكتشاف احد المصابين الذي يعمل في احد مستودعاته، وابلاغنا بالإجراءات الوقائية التي قام بها بتعقيم المستودع والمكتب، ومراجعة الكاميرات لتحديد المخالطين للمصاب اثناء عمله.

وأكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر انه تم التواصل المباشر مع مالك مستودعات الادوية، مبينا له صحة الاجراءات التي قام بها لغاية اللحظة وأن عليه اجراء فحص لجميع المخالطين في اسرع وقع ممكن ، وانه من يثبت اصابته بالفيروس بعد الفحص يجب عزله في المستشفى وعلى الفور، اما من لم يثبت اصابته بناء على نتيجة الفحص يجب ان يطبق عليه الحجر المنزلي لمدة اسبوعين، ثم يعاد الفحص له مرة اخرى للتأكد من خلوه من الاصابة، علما أن فترة الحضانة للمرض قد تمتد إلى هذا الوقت.

واوضح الدكتور جابر انه لم يتطرق مالك المستودع اثناء التواصل معه (خلال رسالته الصوتية) عن شروط الحجر المنزلي أو عن الاجراءات الوقائية والواجب اتباعها للموظفين في العمل.

واوضح أن صحة الأردنيين ذات أولوية واهمية قصوى، وأن الصيادلة جزء مهم من القطاع الصحي، وأن فرق التقصي سوف تتابع المخالطين، مستغربا ما نسب على لسانه حول شروط الحجر المنزلي في وقت ضيق وحرج والذي يحتاج الى توضيح شامل ضمن قرارات تفصيلية تطبقها لجنة الأوبئة وفرق التقصي