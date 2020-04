تضامنا مع الاطباء.. الملكة إليزابيث ارتدت فستانا أخضر في خطابها للشعب/ فيديو

وجهت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، امس الاول الأحد، خطابا توجهت به للشعب، معلنة بأن بريطانيا تقف مع كل الدول في العالم في استخدام التقدم العلمي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الملكة إليزابيث: “نوجه الشكر للطاقم الطبي الذي يواجه فيروس كورونا”، مضيفة: “آمل أننا سنفخر بالسنوات المقبلة بالطريقة التي واجهنا بها هذا التحدي”.

وواصلت كلمتها قائلة: “لا يزال أمامنا أوقات صعبة لكننا سنجتازها ونلتقي بعد ذلك”.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه تم تصوير الخطاب المتلفز بواسطة مصور واحد ارتدى ملابس عزل صحية، بينما مارس بقية الطاقم الفني عملهم من غرفة أخرى.

كما وظهرت الملكة بفستان أخضر اللون، تضامنا مع الأطباء والعاملين في القطاع الصحي البريطاني وتحديدا هيئة NHS، والذين يعتبرون حاليا العاملين على الخطوط الأمامية للحرب ضد الفيروس وتفشيه.

وارتدت الملكة عقدا من اللؤلؤ، سبق وأن ظهرت فيه في 4 مناسبات سابقة، باستثناء أعياد الميلاد، وهي عشية جنازة الأميرة ديانا، واليوبيل الماسي لها في 2012 وعند وفاة والدتها وأثناء حرب الخليج في 1991، بحسب ما نشرت مجلة people.

كما تمنت الملكة أن “تذكر الأجيال القادمة أبناء هذا الجيل البريطاني بأنهم كانوا أقوياء بقدر الأجيال التي سبقتهم وأن سمات الانضباط والتواضع والشعور بالآخرين ومراعاتهم لا تزال من سمات هذه البلاد”.

واختتمت الملكة رسالتها مستعينة بجملة من أغنية حربية اسمها “سنلتقي مجدداً”، صدرت في الحرب العالمية الثانية للمغنية البريطانية فيرا لين.

The Queen's address to the nation in full, as she thanks nurses and doctors on the NHS frontline helping to tackle the coronavirus crisis https://t.co/lmqxb3otCs pic.twitter.com/KnnokcZ0PH

— ITV News (@itvnews) April 5, 2020