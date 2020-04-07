انفراج جزئي.. وزارة الأشغال تستأنف العمل ببعض المشاريع الحيوية

تستأنف وزارة الأشغال العامة والاسكان، العمل في بعض مشاريعها الحيوية خلال اليومين المقبلين، وذلك بناء على موافقة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز.

وقال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الوزارة ستستأنف العمل في مشروع إعادة وتأهيل الطريق الصحراوي، ومشروع الباص سريع التردد عمان-الزرقاء، ومشروع طريق الحدلات، بالإضافة إلى مشاريع جسور البحر الميت.

وببن ان العمل سيبدأ خلال اليومين المقبلين وبعد استكمال وضع خطة تراعي أعلى مستويات الصحة والسلامة، بما ينسجم مع تعليمات السلامة العامة وضبط العدوى، المعتمدة من وزارة الصحة وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد وتشغيل عمال المياومة.

واكد العموش، أهمية توفير أدوات الوقاية والحماية للعاملين كافة في المشاريع وتوفير الأدوات والتجهيزات الصحية لوقايتهم والحرص على سلامتهم، لافتا إلى وجود خطة في هذا السياق بالتنسيق مع المقاولين العاملين في هذه المشاريع ومتابعة من المكاتب الاستشارية في مواقع العمل.

وتشمل خطة استئناف العمل الجزئي بهذه المشاريع، التركيز على الأعمال التي لا تتطلب قوى بشرية كثيفة وتعتمد على الآليات بنسبة كبيرة.



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