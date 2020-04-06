هذه اجندة ابرز المسلسلات المصرية المرشحة للعرض في الموسم الرمضاني المقبل.. وقنوات عرضها

نجت مجموعة من الأعمال الدرامية المصرية من فيروس”كورونا” لهذا العام، واستكمل صناعها إنجازها على أامل عرضها خلال الموسم الرمضاني المقبل، حيث تأكد وبحسب وسائل إعلام مصرية إمكانية عرض ثمانية أعمال درامية مصرية حتى الآن على القنوات العربية المختلفة.

وبحسب المعلوماتشبه المؤكدة، فسوف يتصدر مسلسل “فلانتينو”، للنجم المصري الكبير عادل إمام، الأعمال الدرامية المعروضة لهذا العام في رمضان، والذي تدور أحداثه حول رجل أعمال لديه مجموعة من المدارس الدولية، ويسمى ذلك الرجل بـ فلانتينو، ويعاصر خلال أحداث المسلسل العديد من المشاكل والأزمات، ويمر بالعديد من القصص العاطفية، وسيعرض فالانتينو عبر قنوات MBC 1 و”OSN يا هلا” الأولى.

المسلسل الثاني الذي ستمكن المتابعون من مشاهدته هو مسلسل “الاختيار” الذي يتحدث عن قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وخيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.، حيث سيتمكن المشاهدون من متابعته عبر قناتي ON وON DRAMA.

الممثل المصري الشهير محمد رمضان سيتمكن متابعوه من مشاهدته في رمضان من خلال مسلسل “البرنس”، وتدور أحداثه حول “رضوان البرنس” الذي يقع في العديد من المشاكل مع أشقائه الـ6، ومن المقرر أن يعرض المسلسل عبر قنوات MBC.

أيضاً من المسلسلات الناجية في هذا الموسم من رمضان، “دهب عيرة”، والذي تعود به يسرا إلى الشاشة بعد غياب لسنتين، وسيتم عرض هذا المسلسل على قناة “دبي”.

الفنانة ياسمين عبد العزيز تعود لدراما رمضان بمسلسل “ونحب تاني ليه”، الذي تدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية، وسيعرض “ونحب تاني ليه” على قناة “أبو ظبي” الفضائية..

ويعود الثنائي أحمد فهمي وأكرم حسني من جديد في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل “رجالة البيت” ، وتدور احداث المسلسل عندما ينتقل كلا من “تيمون” و”بومبا” للإقامة في منزل جدهما، وهناك يفاجآن بأن عليهما تحمل المسئولية كاملة، والتكاتف مع بقية أفراد الأسرة من أجل الوقوف بوجه مالك البيت الذي يقطنه جدهما والذي يحاول أخذه منه لبناء برج سكن. وسيتم عرض المسلسل على قناة “أبو ظبي” أيضاً.

وكما في كل موسم رمضاني تطل الفنانة غادة عبد الرازق من خلال مسلسل “سلطانة المعز”، الذي تدور احداثه في إطار درامي شعبي، حيث تقوم سيدة بإدارة محلات كبدة ورثتها عن والدها، ولكن سرعان ما تقع في الحب وتتغير حياتها.

وسيدخل الفنان حسن الرداد المنافسة الرمضانية هذا العام مع مسلسل “شاهد عيان”، الذي تدور أحداثه في إطار درامي حول حياة ضابط شرطة، وعلاقته بزوجته وشقيقاتها، ومن المقرر عرض المسلسل عبر قناة “النهار”.