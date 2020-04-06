استغل حظر تجول البشر.. قطيع من الإبل يتجول ليلا في مكة/ فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على موقع “تويتر”، مقطع فيديو لقطيع من الإبل يتجول ليلا بحي الشرائع في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية.

ويأتي ذلك في ظل الهدوء الذي يعم الشوارع، وخلوها من المارة والسيارات تنفيذا لإجراءات منع التجول.

ويبدو أن الإبل استغلت وقت حظر التجول لدخول المدينة، مستفيدة من خلو الشوارع من المارة.

وتنفيذا لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز، قررت السلطات السعودية فرض حظر تجول مع عزل 7 أحياء سكنية في محافظة جدة السعودية وحظر التجول فيها على مدار 24 ساعة للحد من تفشي فيروس كورونا.

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في المملكة وصل إلى 2523 مصابا، لافتة إلى تسجيل 4 وفيات جديدة، ليصل المجموع إلى 38 حالة وفاة.

وشددت الوزارة على أن خطورة الفيروس لا تقتصر فقط على كبار السن، بل إن الشباب معرضون أيضا للإصابة به، داعية إلى الالتزام بتعليمات عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

​وصنفت منظمة الصحة العالمية ‏فيروس ‏كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر ‏في ‏الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/مارس، وباءً ‏عالميا، ‏مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

فيديو متداول ..

قافلة من الإبل تتجول ليلاً بحي الشرائع مخطط 4 ، بعد الهدوء الذي أنتاب الشوارع ، وخلوها من المارة والسيارات ، تماشياً مع إجراءات منع التجول. pic.twitter.com/dkxsfZ14r3 — أخبار مكة المكرمة (@AkhbarMakkah) April 6, 2020