نايف حواتمة يرثي المناضل القومي الكبير ضافي الجمعاني

حمل لنا بريد “المجد” الالكتروني الرثائية التالية التي سطرها القائد نايف حواتمة، امين عام الجبهة الديموقراطية، في رفيق دربه القطب البعثي المرحوم ضافي الجمعاني ..

رحل المناضل الكبير رفيق الدرب الوطني والقومي الطويل ضافي الجمعاني. قدم كل حياته في سبيل حقوق الشعبين الأردني والفلسطيني، والشعوب العربية في المشرق العربي.

معاً بنينا “الولادة الثانية” لمنظمة التحرير الفلسطينية – الائتلافية أبو عمار ياسر عرفات، ضافي الجمعاني، نايف حواتمة في بناء المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية الجديدة لمنظمة التحرير في أيلول/ سبتمبر 1969 بعد هزيمة حزيران/ يونيو 67 ووصول منظمة التحرير إلى الجدار.

في الشهور الأخيرة زرته في بيته في مأدبا، تبادلنا الحوار والمراجعات النقدية، المسار الطويل والكتب..

تواصلنا اللقاءآت في عمان بروح ثورية تقدمية وديمقراطية .

اليوم يرحل الرفيق ضافي أبو موسى، الرحيل حزين وكل رحيل حزين في ظروف فلسطينية وعربية قاسية، جارحة، نازفة، وضغوط خطط مشروع ترامب – نتنياهو نحو إسرائيل التوسعية والاستعمار الإستيطاني والتراجعات في الحالة الإقليمية العربية.

المشهد حزين، الوداع يا رفيق الدرب الصعب المجيد.