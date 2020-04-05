وزير الصحة يعلن اليوم الاحد عن شفاء 36 حالة مقابل 22 إصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي في الاردن إلى 345
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لإبقاء المواطنين بمنازلهم.. الاستخبارات الأمريكية تنشر وثائق سرية حول الصحون الطائرة

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