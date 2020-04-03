وزير الصحة يحذر الأردنيين مجددا: كورونا ينقل العدوى دون أعراض والحضانة قد تمتد لـ 27 يوما

نشر وزير الصحة، الدكتور سعد جابر، تغريدة على تويتر، يؤكد فيها أن فترة حضانة فيروس كورونا تمتد من يوم إلى 14 يوما وقد تطول إلى 24 يوما.

وقال إنه يوجد حالات عالمية تظهر الاعراض بعد 27 يوما من التقاط العدوى، وأنه من الممكن أن يكون الشخص معديا لمن حوله دون ظهور أعراض، كما أنه من الممكن أن يكون الشخص معديا لمن حوله قبل ظهور الأعراض.

وأشار إلى أن أفضل طريقة للتعامل مع المرض هي اتباع التعليمات التالية:

– الحجر المنزلي:

وتقدر مدة الحجر المنزلي بـ 14 يوما وقد تمتد إلى 24 يوما، وهي فترة الحضانة للفيروس قبل ظهور الأعراض وقبل أن يصبح المصاب ناقلا العدوى، علما بأن الفيروس قد يكون معديا قبل ظهرو العدوى.

– ما هي إيجابيات الالتزام بالحجر المنزلي:

يعد أفضل خيار عند امتلاء جميع غرف الحجر والعزل في مستشفيات الأردن وعدم قدرتها على استيعاب المزيد من الحالات، وذلك في حال تفشي المرض لا سمح الله، كما حصل في مدينة ووهان الصينية.

بالاضافة الى الاسهام في السيطرة على المرض والحد من تفشيه محليا فيما لو كان الشخص حاملا للفيروس أو مصابا به.

– اللحظة الحاسمة في مجرى المرض:

اللحظة الحاسمة لمرض كورونا باللحظة التي يبدأ فيها المحجور عليه بالشعور بأعراض المرض (حرارة، سعال، ألم في الحلق، ألم في المفاصل، ضيق في التنفس، إعياء عام، صداع، دوخة) وبالرغم من أن مراحل العدوى بفيروس كورونا قد تبدأ قبل ظهور الأعراض بفترة قصيرة، إلا أنها تصل لذروتها مع بدء ظهور الأعراض.

ويجب على المواطن أن يتخذ القرار الواعي والمسؤول واضعا أفراد عائلته وأبناء الوطن بعين الاعتبار.

كما أنه يجب تفادي التواصل المباشر او الخروج المفاجئ، بل يجب الحرص على ارتداء الكمامة ثم الاتصال برقم الطوارئ الخاص بفيروس كورونا 111 وشرح الحالة للطبيب، حيث سيقوم الطبيب باعطاء التعليمات اللازمة للمريض.

كما يمكن ان يتم التواصل مع الجهات المختصة، بتحديد الخطوة المقبلة التي قد تشمل استكمال الحجر المنزلي، أو طلب الذهاب لمركز معتمد أو ارسال مركبة مخصصة للنقل لمركز معتمد أو الفحص.