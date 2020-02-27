سلاف فواخرجي سعيدة بالعمل مع دريد لحام في “شارع شيكاغو” / فيديو

شاركت الممثلة السورية سلاف فواخرجي المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من كواليس تصويرها مسلسل “شارع شيكاغو”، ظهرت فيه برفقة الممثل السوري دريد لحام.

وأرفقت فواخرجي الفيديو برسالة مطولة أعربت فيها عن سعادتها الكبيرة بعملها الحالي مع لحام، وقالت:”البداية دايما بتكون صعبة… وانا مع كل بداية بخاف… ومع كل بداية تصوير بحس اني لأول مرة بحياتي عم وقف قدام الكاميرا… بخاف وبرتعب ، ومابنام قبلها بيوم… لدرجة اني يمكن امرض احيانا… بس بعد شوي بتتلاشى كل المشاعر الاولى الصعبة ، وبغرق بالعشق… وبصير انا والكاميرا واحد ما معنا شريك تالت… مامنشوف الا بعض ، بنفهم ع بعض ، بنحس ببعض ، بنغازل بعض”.

وتابعت:”واوقات ممكن نزعل من بعض … ومنعيش الكاميرا وأنا … حالة متعة ، دوران … ودوائر دوائر مالها حدود … ومع كل بداية تصوير كمان ، بحس انو يمكن تكون هي اخر مرة بوقف قدام الكاميرا … ماحدا بيعرف… لهيك لازم اعطيها روحي … قبل ماروح… البداية بتحمل نشوة والنهاية مسؤولية لازم كون قدها”.

وأضافت: “ومبارح ، كانت بداية جديدة لعمل جديد “شارع شيكاغو” والاحاسيس اللي حكيت عنها هي هي ماتغيرت ومابتتغير من لما ابتديت ولحد هاللحظة ، وبدعي ربنا انها ماتتغير… لأنها بالأخير هي “أنا”… بس بدايتي مبارح كانت بحلم انتظرته كتير… اني وقف امام عملاق من عمالقة الفن السوري والعربي ، “دريد لحام” الممثل اللي بتفتخر سوريا انه منها…ونحنا كلنا منفتخر فيه… احباب واصحاب والتقينا كتير وتعلمت منه كتير ورحنا واجينا وسافرنا سوا وعملنا نشاطات سوا وتفاصيل اجتمعنا فيها سوا”.

واختتمت رسالتها قائلة: “بس كنت ناطرة انو تجمعني معه بيوم الكاميرا… اتأخرت بس وأخيرا صارت… وكان بدايتي بعملي الجديد بحلم قديم وتحقق”.

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