وزارة الصحة تعلن فحص جميع القادمين من الضفة الغربية الى الاردن خشية من فيروس (كورونا)

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عزمها فحص جميع المسافرين القادمين من الأراضي الفلسطينيةالى الاردن، وذلك خشية من فيروس (كورونا).

وأكد عدنان اسحاق، مساعد الأمين العام للرعاية الأولية في وزارة الصحة الأردنية، ومسؤول ملف (كورونا) بالوزارة، أن الحكومة قادرة على ذلك من خلال وجود أجهزة مختصة لفحص المصابين بالفيروس.

وأوضح اسحاق أن الأردن أصبح وسط منطقة ملتهبة بسبب تفشي الفيروس، لافتاً إلى أن السلطة الفلسطينية، لم تتواصل إلى الآن مع وزارة الصحة الأردنية لمتابعة هذا الأمر.

وأشار اسحاق، إلى أن الوزارة، والجهات المختصة، ستقوم بتشديد الرقابة، والإجراءات الوقائية على جميع المعابر والمنافذ الحدودية، وتحديداً معبر جابر الحدودي مع لبنان، حيث يأتي اللبنانيون منه إلى المملكة.

ومن جانبه، قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر، الأحد، إنّ الوزارة “شددت إجراءاتها على المعابر الحدودية والجسور”، بعد زيارة وفد سياحي من كوريا الجنوبية للأراضي الفلسطينية، واكتشاف إصابة بعضهم بفيروس كورونا المستجد لدى عودتهم إلى بلادهم.

جاء ذلك في ردّه على سؤال لقناة “المملكة” عن إجراءات وزارة الصحة بشأن المسافرين القادمين من الأراضي الفلسطينية عبر المعابر الحدودية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت امس السبت، أن وفداً سياحياً من كوريا الجنوبية زار فلسطين (القدس، ونابلس، وأريحا، وبيت لحم، والخليل)، في الفترة بين 8 إلى 15 من شباط/فبراير الحالي، وتبيّن إصابة بعضهم بفيروس “كورونا” لدى عودتهم إلى بلدهم، فيما قرر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إغلاق المنشآت والمطاعم التي زارها الوفد السياحي الكوري الجنوبي.