“مياهنا” تعلن تأثر مناطق في عمان جزئيا جراء توقف محطة زي غدا

أعلنت شركة مياه الأردن “مياهنا” عن توقف محطة زي عن العمل حوالي 24 ساعة، ابتداء من صباح يوم غد الاثنين إلى صباح الثلاثاء، لتنفيذ أعمال صيانة مبرمجة.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي صدر عن مكتبها الإعلامي اليوم الأحد، أن عددا من مناطق العاصمة عمان ستتأثر جزئيا بسبب وقف ضخ المياه من محطة زي، مؤكدة استئناف ضخ المياه وفق برنامج التوزيع المعد مسبقا فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

واشارت الشركة، الى ان المناطق التي ستتأثر بالانقطاع، مرج الحمام الشرقي، أم السماق الجنوبي، دير غبار، البيادر، الجندويل.

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