فيما اكد المرصد السوري اصابة جنود أتراك.. بوتين يعلن ان القوات الروسية دمرت فصائل إرهابية مزودة بعتاد نوعي
أهم العناوين
جرينتش+2 07:00
تقلبات شباط.. أمطار اليوم وحالة من عدم الاستقرار الجوي الاثنين

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني