تقلبات شباط.. أمطار اليوم وحالة من عدم الاستقرار الجوي الاثنين

يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة اليوم السبت، وتبقى الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، وتهطل زخات من المطر على فترات في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تسود أجواء باردة جدا ليلا في أغلب المناطق وغائمة جزئيا، مع بقاء فرصة خلال ساعات الليل الأولى لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

ويطرأ غدا الاحد ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا، مع إحتمال ضعيف في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية تتحول مساء إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتتأثر المملكة يوم الاثنين بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتزايد كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، وتهطل زخات من الأمطار في المناطق الجنوبية من المملكة.

وخلال ساعات الليل تشمل الهطولات أنحاء مختلفة من المملكة، كما ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحيانا في المناطق الجنوبية؛ ما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها مدينة العقبة، ويصحبها الرعد وتساقط البرد في بعض المناطق.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 13 – 5، وفي المرتفعات الشمالية من 8 – 4، وفي مرتفعات الشراة من 9 – 2، وفي مناطق البادية من 15 – 3، وفي مناطق السهول من 13 – 6، وفي الأغوار الشمالية من 19 – 10، والأغوار الجنوبية والبحر الميت 22 – 11، وفي خليج العقبة من 21 إلى 10 درجات مئوية.

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