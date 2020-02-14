منظمة الصحة العالمية: ثلثا سكان الأرض مهددون بـفيروس”كورونا”

حذر إيرا لونجيني، الخبير في منظمة الصحة العالمية، من أن الإصابة بفيروس “كورونا” الجديد قد تطال “ثلثي سكان كوكبنا”.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن لونجيني، وهو أيضا الرئيس المشارك في مركز إحصائيات الأمراض المعدية التابع لجامعة فلوريدا الأمريكية، قوله إن إجراءات الحجر قد تبطئ تفشي الفيروس، لكنها لن توقفه، لأنه تمكن من التسلل إلى خارج الصين قبل اتخاذ هذه الإجراءات.

وأشار الخبير إلى أن، كل مصاب حاليا ينقل الفيروس لشخصين أو ثلاثة أشخاص بالمعدل، ما قد يؤدي إلى إصابة نحو ثلثي سكان الأرض به في نهاية الأمر.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت إن انتشار الإصابات بالنوع الجديد لفيروس “كورونا” بين الأشخاص الذين لم يسافروا إلى الصين، قد يكون “شرارة ستتحول إلى حريق كبير”.