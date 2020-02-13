ضبط شخصين احدهما اطلق النار داخل أحد المطاعم في عمان

ألقت مرتبات الأمن الوقائي القبض على شخص أقدم على اطلاق النار داخل أحد المطاعم جنوبي العاصمة مساء أمس الأربعاء.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان اليوم الخميس، إن بلاغا ورد لمديرية شرطة جنوب عمان مساء أمس الأربعاء حول قيام أحد الاشخاص بإطلاق عيارات نارية داخل أحد المطاعم جنوب العاصمة، ونتج عن الحادث اصابة سيدة من جنسية عربية بالقدم وأسعفت للمستشفى وحالتها حسنة.

وأضاف أنه على الفور تم التحرك للمكان وتحديد هوية مطلق النار وشخص آخر كان برفقته وجرى التعميم عليهما ، حيث تمكن الأمن الوقائي من ضبطهما خلال ساعات قليلة داخل أحدى المركبات وبحوزتهما سلاح ناري (مسدس ).

وأوضح أنه جرى توديعهما صباح اليوم للمدعي العام والذي قرر توقيف مطلق النار 7 أيام عن تهم إطلاق عيارات نارية والايذاء واقلاق الراحة العامة وحمل وحيازة أسلحة نارية والتهديد .