المقداد لـ اردوغان: سوريا اليوم ليست سوريا الأمس وجيشنا سيستمر في زحفه لتحرير الوطن من الإرهاب والاحتلال الأجنبي
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جرينتش+2 08:54
الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه التام بحل الدولتين على حدود 1967

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