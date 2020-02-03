البحث الجنائي يستعيد 267 الف دينار بقضيتي احتيال الكتروني

تمكن العاملون في إدارة البحث الجنائي من استعادة 267 الف دينار خلال تعاملهم مع قضيتين للاحتيال الإلكتروني، بحسب بيان لمديرية الأمن العام.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، في بيان اليوم الاثنين، ان مفوض احدى المؤسسات المالية تقدم لادارة البحث الجنائي بشكوتين بتعرض مؤسسته للاحتيال الإلكتروني بعد قيام اشخاص باجراء حوالات بطريقة احتيالية وسحوبات لمبالغ غير مستحقة حيث سحب في القضية الاولى 180 الف دينار فيما سحب في القضية الثانية 108 الاف دينار.

واضاف ان فريقاً تحقيقياً خاصا من وحدة الجرائم الإلكترونية تولى التحقيق في القضيتين، ومن خلال التحقيق الفني تمكنوا في القضية الاولى من تحديد هوية شخص من جنسية عربية، وتبين انه قام بعملية احتيال إلكتروني بمبلغ 180 الف دينار وجرى تحديد مكان تواجده والقاء القبض عليه وضبط بحوزته المبلغ بالكامل.

وفي القضية الثانية قاد التحقيق لتحديد هوية تسعة اشخاص تورطوا بالاحتيال الإلكتروني او اجراء السحوبات المالية، حيث القي القبض على خمسة منهم، احدهم من جنسية عربية وضبط بحوزته 80 الف دينار و10 الاف دولار، وجرى التعميم على باقي الاشخاص المتورطين وأُحيلت القضيتان للقضاء.

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