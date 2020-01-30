بلاغ هام.. ادارة البحث الجنائي تحذر من الأساليب الاحتيالية عبر الشيكات والكمبيالات

حذرت إدارة البحث الجنائي من بعض الأساليب الاحتيالية من خلال الشيكات والكمبيالات.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام في بيان اليوم الخميس : إنه في إطار الحملة التوعوية ضد جريمة الاحتيال وكيفية تلافي الوقوع ضحية لها فإن ادارة البحث الجنائي وهي الجهة المختصة بالمتابعة والتحقيق بقضايا الاحتيال تحذر من الوقوع ضحية للاحتيال عن طريق الشيكات والكمبيالات.

وأشارت ادارة البحث الجنائي الى ان ابرز القضايا التي تتعامل معها الادارة وفق الشكاوى التي تردها هي الاحتيال عن طريق الشيكات المزورة وقد يكون تزوير الشيكات إما عن طريق تعديل أو حذف في كتابة الشيك المحرر أو الأرقام أو توقيع مصدر الشيك أو من خلال تزوير ورقة الشيك أو تقليدها، وهذا يتطلب الحذر الشديد عند التعامل بتلك الاوراق المالية خاصة عند التعامل مع الاشخاص غير المعروفين لدى الشخص وعدم استلام الشيكات منهم الا بعد التأكد من صحته وفي حال الشك بتلك الورقة والبيانات التي تحويها يفضل مراجعة البنك المختص للتأكد من صحة الشيك وما يحمله من بيانات ومعلومات .

وأكدت الادارة على ضرورة التأكد من ملاءة الشخص الذي يتم التعامل معه وهويته، حيث ان بعض المحتالين يقومون بانشاء شركات أو مؤسسات وهمية وفتح حسابات لدى البنوك بأسماء تلك الشركات أو المؤسسات الوهمية والحصول على دفاتر شيكات والاحتيال بواسطتها على الأشخاص.

أما أبرز قضايا الاحتيال عن طريق الكمبيالات التي ترد للإدارة فهو ما يقوم به المحتالون بالبحث عن مواقع بيع المركبات أو العقارات والتواصل معهم والاتفاق على شراء المركبة او العقار بواسطة الكمبيالات ليتوارى المحتالون عن الانظار عند تسجيل المركبة أو العقار باسمهم.

ولخصت ادارة البحث الجنائي، ابرز النصائح للاخوة المواطنين عند التعامل بتلك الاوراق المالية بالتالي، العلم والإحاطة بكل ما يتعلق بالشيكات والكمبيالات من قوانين واصول صحيحة للتعامل بها وما يجب ان تحويه من معلومات وبيانات وكيفية التأكد منها قبل قبولها او التعامل بها ومعرفة الاشخاص الذين يتم التعامل معهم، وفي حال الشك بهم تجنب التعامل معهم او اللجوء لفرع البنك المُصدر منه قبل قبوله وضرورة ابلاغ الجهات المختصة في حال فقدان دفاتر الشيكات والكمبيالات والتعميم بشكل مباشر لايقافها والتعميم عليها والتأكد من الجهة المصدرة للشيكات والكمبيالات واذا كُتب باسم شركة يجب التحقق من وجود الشركة على ارض الواقع، وعدم شراء الشيكات الفارغة كونه يتم تداولها وبيعها بأسماء وهمية وعدم التوقيع على شيك او كمبيالة فارغة او غير مكتملة المعلومات الاساسية، وكتابة الشيك أو الكمبيالة بنفسه وبخط واضح وكتابة التاريخ والتوقيع بدقة ووضوح.