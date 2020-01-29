عباس يرفض استقبال مكالمة ترامب ويبلغ نتنياهو: “نحن ايضا في حل من اتفاقيات اوسلو”

القدس – معا- قالت مصادر مساء اليوم الاربعاء ان الرئيس محمود عباس رفض استقبال مكالمة من الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

وأضافت ان ابو مازن ايضا رفض استلام رسالة ترامب.

وذكرت المصادر ان ابو مازن ارسل رسالة الى بنيامين نتنياهو عبر وزير هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ قائلا فيها “نحن ايضا في حل من اتفاقيات اوسلو.

وقال الرئيس محمود عباس مساء امس سنبدأ فورا باتخاذ كل الاجراءات التي تتطلب تغيير الدور الوظيفي للسلطة الوطنية، تنفيذا لقرارات المجلسين المركزي والوطني.

وأكد الرئيس في كلمته خلال اجتماع القيادة الطارئ في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، ردا على اعلان الرئيس الأميركي ترامب بما يسمى “صفقة القرن”، أن القدس ليست للبيع، وكل حقوقنا ليست للبيع والمساومة، وصفقة المؤامرة لن تمر، وسيذهبها شعبنا إلى مزابل التاريخ كما ذهبت كل مشاريع التصفية والتآمر على قضيتنا العادلة.

وأضاف ان مخططات تصفية القضية الفلسطينية إلى فشل وزوال ولن تخلق حقا ولن تنشئ التزاما، وقال: “سنعيد هذه الصفعة صفعات في المستقبل”.

وأكد الرئيس أن استراتيجيتنا ترتكز على استمرار كفاحنا لانهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال الدولة وعاصمتها القدس الشرقية.

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