ردود عربية بائسة على "لعنة العصر" فيما تعلن القوى الوطنية بقطاع غزة الإضراب الشامل ورفع الأعلام السوداء اليوم
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جرينتش+2 12:03
ردود عربية بائسة على “لعنة العصر” فيما تعلن القوى الوطنية بقطاع غزة الإضراب الشامل ورفع الأعلام السوداء اليوم

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