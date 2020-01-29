انتهاء المربعانية اليوم.. أجواء باردة وأمطار متفرقة نهارا وضباب ليلا

تنخفض درجات الحرارة قليلا نهار اليوم، وتكون الأجواء باردة بوجه عام وغائمة جزئيا، مع وجود فرصة لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة في أنحاء مختلفة من المملكة خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتكون الأجواء ليلا باردة جدا في أغلب المناطق مع ظهور الغيوم المنخفضة، ويتوقع تشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تبدأ غدا الخميس خمسينية الشتاء، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ بعد غد الجمعة انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة بوجه عام، وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، مع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 12 – 4 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية من 9 – 4، وفي مرتفعات الشراة من 9 – 2، وفي مناطق البادية والسهول من 13 – 3، وفي مناطق الأغوار من 19 – 5، والبحر الميت 18 – 10، وفي خليج العقبة من 18 إلى 9 درجات مئوية.

وقال مدير عام دائرة الأرصاد الجوية المهندس حسين المومني ان مربعينية هذا العام التي تنتهي اليوم، حققت كميات أمطار أعلى من معدلها العام في أغلب مناطق المملكة بنسب ترواحت بين 4 – 176 بالمئة.

وأضاف أن أعلى مجموع تراكمي لكميات الأمطار على مستوى المملكة خلال هذا الموسم وحتى تاريخه كان 428,9 ملم في محطة رصد رأس منيف في محافظة عجلون.

وتشكل أمطار خمسينية الشتاء ما نسبته 38 بالمئة من أمطار الموسم المطري العام، فيما تستمر الخمسينية لمدة 50 يوما.

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