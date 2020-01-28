أمير قطر يعيّن رئيساً جديداً لمجلس الوزراء.

أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمراً بتعيين الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيساً لمجلس الوزراء.

وقالت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، إن أمير قطر أصدر أمرا بتعيين الشيخ خالد بن خليفة رئيساً للوزراء، ليخلف الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، الذي قبل الأمير استقالته.

وأشارت إلى أن رئيس مجلس الوزراء، عين أيضاً في منصب وزير الداخلية، الذي كان يتولاه أيضاً رئيس الوزراء السابق.

وعقب قرار التعيين قالت “قنا” إن الشيخ خالد بن خليفة أدى اليمين القانونية رئيساً لمجلس الوزراء ووزيراً للداخلية أمام أمير البلاد بالديوان الأميري، صباح اليوم.

وأكد الديوان القطري على موقعه الإلكتروني احتفاظ جميع الوزراء في التشكيل الوزاري السابق بمنصبهم.

وتولى الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني منصب رئيس الديوان الأميري، في 11 نوفمبر 2014، وكان قبل ذلك مديراً لمكتب الأمير منذ توليه الحكم.

وهو من مواليد الدوحة عام 1968، وفيها تلقى تعليمه ما قبل الجامعي، فيما حصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1993.