يا للعار.. الرئيس الإسرائيلي “يهنئ” السيسي بتصدير الغاز إلى مصر

بعث الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين، امس الأربعاء، رسالة تهنئة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بافتتاح خط أنابيب الغاز الطبيعي، وبدء تدفق الغاز التجاري من إسرائيل إلى مصر.

وقد وقع ريفلين اسمه على الرسالة باللغات الثلاث: العربية والعبرية والإنجليزية.

وقال ريفلين في الرسالة: “تدفق الغاز يجلب معه فوائد لاقتصادينا، بعد أكثر من 40 عامًا من العلاقات السلمية. “إن تعاوننا السياسي والأمني بالفعل أسس قوية تجلب الاستقرار والأمن لشعبينا، وأعتقد أنه يمكننا توسيع تعاوننا ليشمل مجالات مدنية إضافية”.

وأضاف ريفلين: ان ” إسرائيل ترى بالعلاقة مع مصر رصيدا استراتيجيا. إنها عنصر حيوي للاستقرار الإقليمي، ومثال على ما هو ممكن في العلاقات المستقبلية عبر الشرق الأوسط. إن تعاوننا السياسي والأمني أساس قوي يجلب الاستقرار والأمن لشعبينا، وأعتقد أنه يمكننا توسيع تعاوننا إلى مجالات مدنية أيضا”.

تابع الخطاب قائلاً “إن اتفاق الغاز الطبيعي الذي نحتفل به اليوم هو مجرد مثال واحد على الطرق العديدة التي يمكننا من خلالها العمل بشكل أوثق، مما يعود بالنفع على الجميع. آمل أن يرى كل من القطاع الخاص ورجال الأعمال، الذين رحبت بهم في مقر إقامتي في القدس الأسبوع الماضي، فرصة لتطوير العديد من هذه المشاريع”.

وبموجب اتفاقيات تم ابرامها في العامين المنصرمين وجرى تحديثها في الربع الأخير 2019، تصدّر إسرائيل 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاما مقبلة.