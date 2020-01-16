اجهزة الامن تواصل البحث عن الشاب المفقود بسيل الزرقاء لليوم التاسع



عمان 16 كانون الثاني (بترا) – واصلت الفرق المتخصصة في الدفاع المدني والأمن العام وقوات الدرك لليوم التاسع على التوالي عمليات البحث والتفتيش عن الشاب المفقود الذي جرفته المياه في سيل وادي القمر في محافظة الزرقاء.

وقال الناطق الإعلامي في الدفاع المدني إن فرق البحث والإنقاذ تستخدم في عمليات البحث والتفتيش آليات ثقيلة لإزالة الطمي الذي تشكل في بعض البرك العشوائية بمجرى السيل إضافة إلى استخدام مواتير لقص الأشجار المتشابكة واستخدام طائرات مسيرة بدون طيار وكلاب البحث والإنقاذ وقوارب لعمليات التفتيش في سد الملك طلال .

وأضاف أنه يشارك في عمليات البحث والتفتيش ما يزيد عن الفي شخص مزودين بمعدات بحث وإنقاذ متخصصة لتمشيط وتفتيش طول مجرى السيل الممتد من وادي القمر وصولاً إلى سد الملك طلال .

مشاركة 0 مشاركة مشاركة