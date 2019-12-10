بعد عملية الشمراني الدامية.. البنتاغون يعلّق تدريب جميع العسكريين السعوديين على الأراضي الامريكية
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جرينتش+2 06:08
وفد إسرائيلي يزور دبي سرا تمهيدا للمشاركة في معرض “إكسبو 2020″،

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