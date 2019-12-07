لانقاص الوزن والحفاظ على الرشاقة اليكم هذه النصائح البسيطة

يعد موضوع إنقاص الوزن من المواضيع التيتهم فئة كبيرة من الناس، نظرا لانتشار نسبة السمنة بشكل مخيف في المجتمعات.

وللأسف يلجأ الكثير من الناس لاتباع أساليب خاطئة لإنقاص الوزن مما يؤثر على صحة الجسم بشكل عام، لذا ينصح أن تكون مصادر معلوماتنا دائما موثوقة وذات أساس علمي، وأن لا نتأثر بما ينتشر حولنا من خرافات واساليب خاطئة وغير صحية لإنقاص الوزن.

فيما يلي بعض أهم النصائح التي تساعدك على اتباع عادات غذائية صحية من شأنها إنقاص الوزن بشكل صحيح وسليم..

شرب الماء عند الإحساس بالجوع بين الوجبات الرئيسية, فهذا من شأنه أن يمنع الانغماس في التهام أغذية تضيف إلى الجسم سعرات حرارية لا لزوم لها.

عدم إهمال وجبة الفطور, لأنها تجعل الشخص أقل جوعا في الوجبات التالية.

البدء في أكل السلطات الخضراء في بداية وجبات الغداء والعشاء, فهي تملأ المعدة وتسرع الشبع وتقلل كمية الطعام المتناولة.

استبدال الحليب ومشتقاته الكاملة الدسم, بأخرى قليلة الدسم تعطي سعرات حرارية أقل.

التوقف عن الأكل بمجرد الشعور بالشبع.

استبدال الخبز الأبيض السريع الامتصاص بالخبز الأسمر البطيء الامتصاص.

عدم استعمال سكر الطعام في تحلية المشروبات, مثل: القهوة والشاي و الشوكولاته , أو العمل على استخدام بدائل أخرى للتحلية.

الحذر من المشروبات الغازية التي تحتوي كمية عالية من سكر الطعام فالعبوة الواحدة منها يوجد فيها ما يعادل 10 ملاعق من السكر التي تعطي سعرات حرارية فائضة.

اعتماد الأغذية الكاملة قدر المستطاع, والابتعاد عن الأغذية المكررة ( المصفاة ) التي تفتقر إلى الكثير من العناصر الغذائية نتيجة المعاملات الطارئة وغير الطارئة التي طاولتها.

الإبتعاد عن الأطعمة المقلية لمصلحة الأطعمة المسلوقة, أو المشوية.

استعمال التوابل لتطييب الطعام نيابة عن الصلصات (المايونيز و الكاتشاب و غيرهما)

الابتعاد عن الأطعمة المعلبة أو الجاهزة.

عدم التهام الطعام أمام جهاز التلفاز, لأن هذا السلوك غالباً يدفع إلى استعمال كميات أكبر من الأكل من دون وعي.

مضغ الطعام جيداً قبل بلعه, فالتهور في الأكل والشرب يقود إلى التهام المزيد من الطعام لأن مركز الشبع في الدماغ يحتاج إلى بعض الوقت كي يتم إبلاغه بالرسائل المطلوبة من قبل الجهاز الهضمي .

الحذر من الشوربة لأن بعضها يحتوي مواد دسمة ( زبدة, كريما, زيت ), لا تساعد في نجاح برنامج خفض الوزن.

تناول الدجاج من دون جلده, لأن الأخير يحوي الكثير من المواد الدسمة.

عدم المبالغة في استخدام الملح على الطعام, فزيادة استهلاك الملح تسهم في احتباس السوائل في الجسم وبالتالي إلى زيادة الوزن.

عند الشعور بالجوع بين الوجبات يمكن مضغ الكرفس أو شرب الشاي الأخضر فهما يساعدان في حرق السعرات الحرارية.

طلب الأغذية الصحية في المطاعم بدلاً من اعتماد تناول الأطعمة الجاهزة التي تكون مرتفعة السعرات الحرارية.

عدم ملء خزائن المطبخ بالمأكولات. خصوصاً المكسرات والحلويات والبسكويت والشوكولاته…الخ , وذلك لقطع الطريق على الإغراءات واحتمال تناولها بين الوجبات.

القيام بأعمال منزلية من شأنها أن تبعد صاحبها عن التفكير بالأكل, وبالتالي تكون له حافزا لتخسيس وزنه.

استبدال اللحم بالسمك لأنه يحتوي على كمية أقل من السعرات الحرارية.

تسوق الإحتياجات الغذائية بذكاء من دون مبالغات, وحبذا لو تمت كتابة لائحة بالمشتريات, لتفادي شراء مواد غذائية تزيد عن الحاجة.

الذهاب إلى السوق والمعدة مملوءة, فهذا يحد من الاستسلام للإغراءات والميل إل (الوجبات المسلية) لا لزوم لها.

عدم التسرع في خفض الوزن, لأن هذا الأسلوب سيجعل من استرداد الكيلو غرامات المفقودة بأسرع من البرق.

المشي يومياً مدة لا تقل من نصف ساعة, لأنه يساعد في إنقاص الوزن ويرفع من معنويات الشخص للمواظبة على البرنامج التخسيسي.

استخدام الدرج عوضاً عن المصعد الكهربائي كلما سمح الأمر بذلك, فهذا يعين على حرق عدد من السعرات الحرارية.

عدم استعمال السيارة للمسافات القصيرة.

الاستغناء عن جهاز التحكم عن بعد في تشغيل التلفزيون أو لدى تغيير المحطات.