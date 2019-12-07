اخيرا.. السلطات المصرية تسمح لهنية بجولة خارجية واسعة تشمل تركيا وقطر وماليزيا وروسيا

غزة – خدمة قدس برس

قال مصدر فلسطيني، إن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إسماعيل هنية، سيبدأ جولة خارجية، تشمل عدة دول، بعد أن حصل على موافقة من السلطات المصرية.

وأفاد المصدر (فضل عدم ذكر اسمه) لـ “قدس برس” اليوم السبت، بأن هنية سيبدأ مساء اليوم جولة خارجية، تستغرق عدة شهور، بعد أن وافقت مصر على سفره.

ورجحت المصادر الفلسطينية المطلعة أن الجولة ستبدأ مساء اليوم وسيغادر رئيس مكتب حماس السياسي إلى تركيا في مستهل جولة خارجية تشمل ايضا ماليزيا، قطر وروسيا.

وأردفت: “طاقم مكتب هنية وصل بالفعل إلى مدينة إسطنبول التركية، لإجراء الترتيبات الخاصة باستقباله”. منوهة إلى أنه سيتم إجراء ترتيبات لزيارة دول أخرى.

ويوم الإثنين الماضي، غادر إسماعيل هنية قطاع غزة إلى العاصمة المصرية “القاهرة” عبر معبر رفح البري جنوبي القطاع، لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين.

وذكرت المصادر ذاتها أنه من المرجح أن يعقد لقاء “لقاء ثلاثي” اليوم السبت يضم كلاً من: إسماعيل هنية وزياد النخالة (أمين عام الجهاد الإسلامي) ووزير المخابرات العامة المصرية عباس كامل.

وبيّنت أنه سيتم تناول عناوين مهمّة على الطاولة، أبرزها: تثبيت عوامل التهدئة بين المقاومة الفلسطينية ودولة الاحتلال وتطوير تفاهمات التهدئة، الانتخابات الفلسطينية والمصالحة، وقضايا أخرى تتعلق بالقضية الفلسطينية وسبل تعزيز الدور المصري.

وستكون هذه الجولة الخارجية الأولى لهنية، بعد انتخابه رئيسًا لحماس، في أيار/ مايو 2017.

وسبق لهنية أن زار مصر، خلال السنوات الماضية، والتقى خلالها بمسؤولين مصريين، لكنه لم يغادرها، وعاد للقطاع.