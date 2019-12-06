اقبال واسع على شراء السيارات الكهربائية بعد تخفيض الضريبة عليها

اعلن رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، محمد البستنجي، امس الخميس، إن عدد المركبات التي جرى التخليص عليها في المنطقة الحرة، بعد 10 أيام من تخفيض الضريبة عليها، قد بلغ 1650 مركبة.

وقدر البستنجي الزيادة في حركة البيع بنسبة 60% مقارنة في ذات الفترة من الشهر الماضي، متوقعا زيادة الإقبال على شراء السيارات الكهربائية.

وكانت الحكومة قد أعادت النظر في الضرائب والرسوم على المركبات الهجينة (هايبرد) ومركبات الكهرباء، حيث تم تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات الكهرباء، من 25% إلى 10% على المركبات ذات المحرك الكهربائي، بقدرة 250 كيلو واط، ومن 25% إلى 15% على مركبات بمحرك كهربائي بقدرة 251 كيلو واط فما فوق.

كما قررت الحكومة إرجاع ضريبة الاستهلاك للمركبات إلى 15% عوضاً عن 7%، وإلغاء ضريبة الوزن للمركبات والاستعاضة عنها بضريبة 4% من قيمة المركبة التخمينية.