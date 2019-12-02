وزير التربية يبحث مع السفير القطري تعزيز الروابط التعليمية بين البلدين

عمان 2 كانون الأول (بترا)- بحث وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، مع السفير القطري في عمان الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها بما يخدم العملية التربوية والتعليمية في البلدين.

وأكد الدكتور النعيمي خلال لقائه في الوزارة اليوم الاثنين، السفير آل ثاني، عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين والتي أرست قواعدها قيادتا البلدين الحكيمتان.

من جهته، أكد الشيخ آل ثاني، أهمية العلاقات التي تربط جلالة الملك عبدالله الثاني واخيه سمو الامير تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني وحرصهما المشترك على تحقيق مصالح البلدين الشقيقين في المجالات كافة، وبخاصة التربوية والتعليمية منها، مبينا أهمية تعزيزها والارتقاء بها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

كما جرى خلال اللقاء الذي حضره الملحق الثقافي القطري في عمان حمد بن عبدالله الشريف، استعراض واقع العملية التربوية في الاردن وقطر وسبل تطويرها وتبادل الخبرات بين الجانبين في هذا المجال.

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