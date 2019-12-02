اللجنة القانونية النيابية تنظر بقضايا إحالة وزيرين للنيابة العامة

باشرت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين بدار مجلس النواب برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات، النظر في القضايا المحالة لها من النائب العام بخصوص الإذن بإحالة الوزيرين المعنيين إلى النيابة العامة.

وكان العودات قد قال خلال جلسة لمجلس النواب أمس، إن اللجنة تسلمت كتابا من رئيس المجلس عاطف الطراونة، فور تشكيلها، قبل نحو اسبوعين، موضحا أنها اعطت الأولوية للتشريعات أولا.

وأضاف ان اللجنة ستنظر بطلبي “السماح واعطاء اذن الملاحقة بحق الوزيرين”، موضحا أن “الطلبين وردا خلال العطلة التشريعية. وأثناء العطلة لا يحق للجنة مناقشة أي أمر تحت قبة البرلمان”.

وأشار العودات “إلى أن رئيس المجلس أبلغه بورود الطلبين إليه، فور وصولهما وتم التفاهم على ان ننتظر للدورة العادية، وتم الاحتفاظ بالطلبين في مكتب الأمين العا