التربية تتخذ الإجراءات المناسبة بشأن تعرض طالب للضرب بإحدى المدارس

عبّرت وزارة التربية والتعليم عن أسفها بشأن ما ظهر في فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأحد المعلمين يقوم بضرب طالب داخل الغرفة الصفية.

وقال الناطق الإعلامي للوزارة وليد الجلاد، إن الوزارة تابعت باهتمام بالغ منذ امسالفيديو المتداول، وقرر وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي تكليف فريق للتحقيق بهذا الشأن، مبيناً أن الفريق زار المدرسة واتخذ الإجراءات المناسبة بشأن ما جرى، وبما يتفق مع سياسة الوزارة.

وأكد الجلاد في تصريح صحفي اليوم الأحد، موقف الوزارة الرافض للعنف بكل أشكاله داخل المدارس، مبيناً في هذا الإطار، أن الوزارة حريصة على سلامة العملية التعليمية، وصون هيبة وكرامة المعلم وحق الطالب في الحصول على التعليم المناسب.

ودعا المعلمين لاعتماد الأساليب التربوية والإرشادية في التعامل مع الطلبة، وتعديل سلوكهم، وعدم اللجوء للضرب لهذه الغاية.

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