وزارة التربية تتحقق من فيديو حول تعرض طالب للضرب على يد معلم

شكلت وزارة التربية والتعليم لجنة تحقيق للوقوف على حيثيات تعرض طالب للضرب من قبل أحد المعلمين داخل غرفة صفية وفق ما ظهر في فيديو تداولته اليوم الاحد وسائل التواصل الاجتماعي.

واكد الناطق الإعلامي باسم الوزارة وليد الجلاد، موقف الوزارة الرافض للعنف بكل اشكاله داخل المدارس، مبينا في هذا الإطار أن الوزارة حريصة على سلامة العملية التعليمية وصون هيبة وكرامة المعلم وحق الطالب في الحصول على التعليم المناسب.

وقال الجلاد، إن ما نشر وإن صح داخل إحدى مدارس الوزارة لا يتعدى كونه حالة فردية، سيتم التحقق منها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، داعيا الزملاء المعلمين لاعتماد الأساليب التربوية والإرشادية في التعامل مع الطلبة وعدم استخدام الضرب كأداة لتعديل سلوك الطلبة وتطبيق تعليمات الانضباط المدرسي بهذا الخصوص.

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