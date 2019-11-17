بصحة جيدة.. عادل إمام يواصل العمل في مسلسل فلانتينو/ فيديو

كشف المخرج رامي إمام،امس السبت، عن مفاجأة بشأن والده الفنان الكبير عادل إمام.

وقد شارك رامي إمام في مقطع مصور له عبر حسابه على موقع الفيديوهات والصور “إنستجرام”،حيث يظهر جالسا بجوار والده عادل إمام، في كواليس مسلسل “فلانتينو”، الجاري تصويره حاليا.

ويظهر عادل إمام في المقطع المصور وهو بصحة جيدة ويحفظ دوره استعدادا لتصوير مشهده المقبل في المسلسل، المقرر عرضه في شهر رمضان 2020.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة