الجيش السوري يستكمل انتشاره على طول الحدود مع تركيا ويشرف على حقول نفطية كبرى وطرق القوافل الأمريكية
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جرينتش+2 08:35
رغم التهدئة.. الاحتلال يستأنف قصفه لقطاع غزة فجر اليوم بدعوى الرد على رشقة صاروخية

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