لإعادة ترتيب العمل الوزاري.. الحكومة الكويتية تتقدم باستقالتها

الكويت – وكالات

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، اليوم الخميس ، تقديم الحكومة استقالتها، عقب يوم من طرح الثقة بوزيري الداخلية والأشغال.

وقال المزرم في تصريح صحفي، إن رئيس الوزراء جابر المبارك الصباح، تقدم باستقالة الحكومة إلى أمير البلاد، صباح الأحمد الجابر الصباح. وأرجع المزرم الاستقالة “لتسنى إعادة ترتيب العمل الوزاري”.

من جانبه قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، في مؤتمر صحفي حول استقالة الحكومة أن أمير البلاد لا نية له لحل المجلس.

وأوضح الغانم: “سمو الأمير أبلغني أنه لا نية لحل المجلس في الوقت الحالي، لكن هناك حاجة لإعادة ترتيب الفريق الحكومي”.

وأضاف: “نقلت للقيادة السياسية رأي عدد كبير من النواب بأن المشكلة لدى الفريق الحكومي هي عدم التجانس، وحتى يستمر المركب يجب أن يكون هناك فريق حكومي متجانس”.

وتأتي استقالة الحكومة بعد يومين من استقالة وزيرة الأشغال العامة جنان رمضان بوشهري، تفادياً لطرح الثقة بها بعد استجواب عاصف من أحد النواب.

وأصبحت الحكومة الكويتية في مرمى اتهامات مجلس النواب، بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالممتلكات جراء الأمطار الغزيرة وسيول في أنحاء البلاد.

والاستجوابات البرلمانية أداة رقابية قوية يستخدمها أعضاء مجلس الأمة الكويتي في مواجهة أعضاء الحكومة، وعادة ما تتسبب في أزمات سياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتؤدي في بعض الأحيان إلى استقالة وزراء أو استقالة الحكومة بأكملها أو