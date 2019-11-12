إصابة فتاتين بحادث دهس بالقرب من كلية غرناطة في اربد

أصيبت فتاتان اليوم الثلاثاء، جراء حادث دهس بالقرب من كلية غرناطة في محافظة إربد، وفق الدفاع المدني.

وأفادت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان، بان فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب اربد، قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للفتاتين، ونقلتهما إلى مستشفى الأمير راشد العسكري، ووصفت إحدى الإصابات بالبالغة والأخرى بالمتوسطة.

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