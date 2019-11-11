هجمة صهيونية فجر اليوم على قيادة الجهاد الاسلامي تسفر عن استشهاد قيادي عسكري بغزة ونجاة آخر سياسي بدمشق
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جرينتش+2 02:04
نصر الله يتعهد للقضاء برفع الغطاء عن اي مسؤول في حزب الله عليه شبهة فساد

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