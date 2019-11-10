تشييع جثمان الشاعر نايف ابو عبيد اليوم بمحافظة اربد

شهدت محافظة اربد اليوم جنازة الشاعر الكبير نايف أبو عبيد، وسط حضور كثيف من المثقفين، وزملاء واصدقاء الفقيد الذي توفي امس عن عمر 84 عاما.

ويعد الراحل أبو عبيد من الشعراء الذين قدموا الكثير من القصائد الشعرية التي تغنت بالأردن في عدد من المناسبات الوطنية، إضافة الى الإصدارات التي تنوعت ما بين الفصحى والمحكية الأردنية.

وأعرب امين عام وزارة الثقافة هزاع البراري، مندوب وزير الثقافة عن تعازيه ومواساته لاسرة الشاعر الراحل وأصدقائه.

وقال ان منجز الشاعر ابو عبيد الإبداعي والشعري سيبقى حاضرا في ذاكرة الكثيرين من ابناء الاردن، سيما وان هذا المنجز مرتبط بالكثير من المناسبات الهامة والتي ارتبطت بالوجدان.

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