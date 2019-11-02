شهيد وعدة إصابات في غارات إسرائيلية على قطاع غزة فجر اليوم.. وحماس لن تسمح للعدو بتصدير ازماته للقطاع/ فيديو

أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم السبت، استشهاد المواطن احمد.محمد الشحري 27 عاما متأثرا بجراحه التي اصيب بها جراء الاستهداف الاسرائيلي غرب خان يونس.

كما أصيب 3 مواطنين في استهداف للطيران الحربي الإسرائيلي، فجر يوم السبت، لمواقع عسكرية في أنحاء متفرقة بقطاع غزة .

وأكدت وزارة الصحة في غزة، وصول 3 اصابات بجراح بين خطيرة ومتوسطة الى مجمع ناصر الطبي من غرب خان يونس

وقالت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال استهدفت موقعا عسكريا شرق خانيونس وآخر غرب المدينة الواقعة جنوب القطاع، بعدد من الصواريخ، ما أدى لأضرار بالغة داخلهما وفي المنازل المجاورة.

كما قصف الطيران الحربي الإسرائيلي موقع بدر غرب مدينة غزة، وموقع البحرية جنوب المدينة، وهما يتبعان للفصائل الفلسطينية.

– تضرر عدد من منازل المواطنين في الإستهداف الأخير لموقع فلسطين شمال قطاع غزة

– استهداف موقع فلسطين شمال القطاع بصاروخ استطلاع

– قصف لأرضٍ زراعيةٍ شرق حيْ الشجاعية شرق مدينة غزة

– قصف موقع الكتيبة 14 في شارع صلاح الدين

– استهداف أرض زراعية غرب النصيرات وسط قطاع غزة

– قصف هدفً في منطقة السوارحة وسط قطاع غزة

– استهداف أرض زراعية شرق حي الشجاعية في مدينة غزة

– استهداف موقع الحششاشين في رفح.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية أيضا موقع عسقلان شمال غرب بلدة بيت لاهيا وموقع فلسطين شمال قطاع غزة، وموقعي “التل والقسطل” غرب مدينة دير البلح وسط القطاع.

كما أغارت طائرات الاحتلال على موقع “الكتيبة 14” على شارع صلاح الدين، وعلى آخر في منطقة السوارحة وسط قطاع غزة، بالإضافة إلى أرض زراعية غرب مخيم النصيرات.

ودوّت صفارات الإنذار، وفق وسائل إعلام عبرية، بالتزامن مع استهداف مواقع في غزة، حيث أرجعت مصادر محلية ذلك إلى قيام المضادات الأرضية التابعة للفصائل بالتصدي لطائرات الاحتلال شمال القطاع.

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم جيش الاحتلال في تغريدة نشرها على حسابه في موقع تويتر، إن المقاتلات الإسرائيلية شنت غارات على مجموعة واسعة من الأهداف شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، رداً على إطلاق 10 صواريخ من القطاع.

وأضاف إن من بين الأهداف “مواقع عسكرية تابع لحركة حماس، بعضها للقوة البحرية، ولمنظومة الدفاع الجوي، وموقع آخر يحتوي على جهاز محاكاة لإطلاق نار مضادة للصواريخ، بالإضافة إلى مواقع تدريبات ومجمع لإنتاج الأسلحة، وموقع عسكري يُستخدم كمخزن للأسلحة والشبكات التحت أرضية التابعة لحماس”.

كما نشر أدرعي، صورا ومقطع فيديو لبعض الأهداف التي تم قصفها.

يذكر أن جيش الاحتلال قال في بيانين صحفيين منفصلين مساء امس الجمعة إنه تم إطلاق 10 صواريخ من قطاع غزة صوب البلدات الإسرائيلية في محيط قطاع غزة، مشيرًا إلى أن “القبة الحديدية” اعترضت 8 منها.

وقد اتهمت وسائل إعلام عبرية حركة الجهاد الإسلامي، بانها تقف خلف اطلاق الصواريخ على بلدات إسرائيلية من قطاع غزة مساء امس الجمعة.

وقال غال بيرجير مراسل إذاعة “ريشت كان” العبرية: “الجهاد الإسلامي تقف خلف إطلاق الصواريخ، وأن زياد النخالة زعيم الحركة، والذي على علاقة بإيران وسوريا ولبنان، يعمل أيضا كقائد للمجلس العسكري للحركة، الجهاد تختلف عن حماس فليس معروف من هو قائد الذراع العسكري لجهاد الإسلامي بغزة على عكس حماس، كما كان الجعبري والان مروان عيسى.

وأكد برجير، الجهاد يملك مجلسا عسكريا من عدة أشخاص لكن من يتحكم بهم هو النخالة.

وتابع: “قبل أسابيع قليلة كان النخالة وقادة الجناح العسكري في مصر، الجهاد لا يمتلك سيادة في غزة وحماس هي من تملكها، لكن من أجل إحلال الهدوء لا بد من الحديث مباشرة للجهاد، مؤكدا: المصريون أرادوا بالفعل منح الجهاد مكانة مساوية لحماس وهذا ضمن لعبة الاحترام”.

وفي ذات السياق، قال ألون بن دافيد محرر الشؤون العسكرية والخبير الأمني الإسرائيلي لقناة 13 العبرية، “يبدو إن حركة الجهاد الاسلامي تقف خلف عمليات إطلاق الصواريخ من قطاع غزة هذه الليلة.”

وأضاف بن دافيد، أن “الجيش الاسرائيلي سوف يرد كالعادة على حركة حماس بنفس الطرق السابقة”

وقال “إسرائيل التي تعاني

وفي غزة قالت حركة حماس اليوم السبت، إنّ قصف واستهداف الاحتلال الإسرائيلي مواقع عسكرية وأهلنا في غزة؛ استمرار لمسلسل العدوان والإجرام الإسرائيلي بحق شعبنا ومقاومته الباسلة،.

وأضافت حماس في بيانٍ صحفي على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم، أنّ هذا العدوان هو تصعيد خطير بحق المدنيين الأبرياء، يتحمل الاحتلال تبعاته وتداعياته.

وأوضحت، أنّ حجم الاعتداءات التي طالت العديد من مواقع المقاومة يعكس نواياه المسبقة بالتدمير والتخريب، وإن قتل الأبرياء وتفجير الأوضاع مع المقاومة الباسلة لن يرتد إلا في وجه الاحتلال.

وأشارت، إلى أنّ كل هذه الجرائم لن تكسر صمود شعبنا، ولن تثنينا عن المضي قدما في طريق الجهاد والمقاومة دفاعا عن شعبنا ومواجهة العدوان.

ونعت حماس، الشهيد أحمد الشحري الذي ارتقى جراء هذا القصف الإسرائيلي الهمجي، متمنيةً الشفاء العاجل والمعافاة للجرحى والمصابين؛ لنؤكد أن دماء أبناء شعبنا غالية لن يسمح أحد للعدو باستباحتها والتجرؤ عليها، أو أن تكون غزة ساحة لتصدير أزماته الداخلية

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