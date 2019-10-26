وحدات الجيش السوري تنتشر في 8 قرى جديدة وتدخل مشارف مدينة رأس العين وصولاً للحدود التركية

القامشلي-سانا

دخلت وحدات الجيش العربي السوري الحدود الإدارية لمدينة رأس العين على محور طريق تل تمر رأس العين بالريف الشمالي لمحافظة الحسكة وذلك لمواجهة العدوان التركي وحماية الأهالي من اعتداءات التنظيمات الإرهابية التي تتبع له.

وأفاد مراسل سانا في الحسكة بأن وحدات من الجيش تابعت انتشارها في ريف الحسكة الشمالي الغربي ودخلت منذ صباح اليوم السبت ثمان قرى على طريق تل تمر رأس العين وهي السيباطية و الجميلية وخربة الدبس والقاسمية والرشيدية والداوودية والعزيزية والظهرة لتصل إلى مشارف الحدود السورية التركية.

ولفت المراسل إلى أن وحدات الجيش تتابع تقدمها وانتشارها في ريف المدينة وصولاً إلى الحدود السورية التركية.

وقد وسع الجيش العربي السوري أمس نطاق تحركه وتعزيز انتشاره في الريف الشمالي لمحافظة الحسكة حيث تحركت بعض الوحدات العسكرية من مدينة القامشلي للانتشار في الريف الغربي للمدينة لمواجهة العدوان التركي وحماية الأهالي.