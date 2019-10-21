وحدات الجيش السوري تتابع عمليات انتشارها في مناطق الجزيرة لمواجة العدوان التركي / فيديو

الحسكة-سانا

تابعت وحدات الجيش العربي السوري اليوم عمليات انتشارها في القرى والبلدات ضمن مناطق الجزيرة السورية لمواجهة العدوان التركي على الأراضي السورية.

وذكر مراسل سانا أن وحدات من الجيش العربي السوري قد تابعت تحركاتها في إطار انتشارها ضمن القرى والبلدات ضمن مناطق الجزيرة السورية لمواجهة العدوان التركي على الأراضي السورية حيث تحركت عدة آليات عسكرية وعدد من جنود الجيش العربي السوري على عدة محاور بريفي الرقة والحسكة لتنفيذ عمليات انتشار جديدة وتعزيز نقاطها في المناطق التي انتشرت فيها خلال الأيام الماضية.

ودخلت وحدات من الجيش العربي السوري أمسالاول قصر يلدا شمال غرب بلدة تل تمر وثبتت نقاطها في محور تل تمر الأهراس بالريف الشمالي الغربي لمحافظة الحسكة.

ومنذ الثالث عشر من الشهر الجاري دخلت وحدات الجيش بلدة تل تمر وصوامع الأغيبش فيها بريف الحسكة ومدينتي منبج وعين العرب بريف حلب الشمالي الشرقي وبلدة عين عيسى ومدينة الطبقة ومطارها العسكري بريف الرقة في إطار ممارسة واجبها بحماية الوطن والدفاع عنه في مواجهة العدوان التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية حيث شهدت جميع المناطق التي انتشر فيها الجيش تجمعات شعبية ومسيرات حاشدة ترحيباً به لحمايتها من أطماع أردوغان وجرائم مرتزقته.